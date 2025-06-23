Асфальт на Комсомольской должен появиться в ближайшее погодное «окошко»

Поручение по нормализации движения дал губернатор Орловской области.

Вопрос ремонта дорог в Орле обсудили на заседании правительства региона 23 июня. Заявление о завершении ремонта части улицы Комсомольской (от Гостиной – до Красина) в 2026 году вызвало ропот в зале. Губернатор поспешил успокоить коллег: работы по автодороге проведут в 2025. Улица не будет «разрыта» два года, пояснил глава региона. В следующем периоде подрядчик перейдет к тротуарной части.

«Понятно, что сейчас дождь. Но надо поймать окно в ближайшее время, чтобы асфальт положить, как минимум, нижний слой на тех объектах, которые у нас имеют переходящее значение», – поручил Андрей Клычков.

На улице Комсомольской трудится Уваровская ПМК №22. Стоимость контракта – 332 миллиона рублей. Запланированы работы по автодороге, тротуарам, организации дополнительных парковок, озеленению, благоустройству прилегающей территории, установке новых дорожных знаков, опор освещения, реконструкции светофорного объекта. Срок окончания всего комплекса – июнь 2026 года.

ИА “Орелград”