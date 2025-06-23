Плитку с улицы Тургенева обещают использовать повторно

Мэр Орла ответил на претензии из-за разрушения «хороших» тротуаров.

Юрий Парахин выступил с докладом на заседании правительства региона 23 июня. Среди объектов улично-дорожной сети, которые приводят в порядок в 2025 году, он назвал улицу Тургенева. На участке от Салтыкова-Щедрина до моста трудится подрядчик ООО «НСК». Стоимость контракта – 87 миллионов рублей. В настоящий момент уложен нижний слой асфальта, идет установка бортового камня. Все работы планируют завершить в текущем году.

«На «Каховке» снимают отличную плитку. Как это понимать? – задал вопрос депутат облсовета Виталий Рыбаков. – Денег в казне нет, а Парахин допускает такие невероятные траты».

Мэр Орла отметил, что работы проводятся как раз в рамках ремонта улицы Тургенева.

«Работы выполняются комплексно. Плитка, которая будет снята на этом объекте, используется «Спецавтобазой» для ремонта тротуаров в городе», – пояснил Юрий Парахин.

Также по теме высказался губернатор Андрей Клычков.

«По поводу плитки прозвучало, но, коллеги, это вечная дискуссия. С такой логикой можем дойти: зачем мы ремонтируем дорогу, а есть же еще асфальт. Ну, мы не будем грунт ждать», – сказал Андрей Клычков.

На Тургенева запланированы работы по устройству нижнего и верхнего слоев дорожной одежды, нанесению разметки, ремонту коммуникаций, устройству нового тротуара и парковок, озеленению, благоустройству прилегающей территории, установке новых дорожных знаков, замене светильников, реконструкции светофорного объекта.

Отметим, ООО «Независимая строительная компания» из Ивановской области работает также на улице Максима Горького (от Брестской до 7 Ноября). Стоимость контракта – 59 млн рублей. Работы планируют завершить в текущем году.

ИА “Орелград”