Две орловские ЦРБ заказали модульные фельдшерско-акушерские пункты

Контракты подписаны на минувшей неделе.

Закупка быстровозводимых модульных конструкций объектов первичного звена здравоохранения проводилась через электронный аукцион. На участие заявились две компании. В ходе торгов удалось сэкономить почти 5 млн рублей. Победителем признано ростовское ООО “Департамент по благоустройству и развитию городов”. Контракт с компанией заключили Ливенская и Плещееская ЦРБ. ФАПы должны появиться в селе Крутое и поселке Шиловский. Цена каждого объекта – 9 344 800 рублей. Срок исполнения контрактов – 30 декабря 2025 года, указано в ЕИС “Закупки”.

Конструкция ФАПа – здание из быстровозводимых сборно-разборных блок-модулей (100% заводской готовности), блокируемых между собой с помощью доборных, соединительных, уплотнительных элементов, с сантехнической, отопительной и электрическими разводками. Предполагается возможность неоднократной разборки и сборки при передислокации здания.

ИА “Орелград”