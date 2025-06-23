Две орловские ЦРБ заказали модульные фельдшерско-акушерские пункты

23.6.2025 | 7:08 Медицина, Новости, Строительство

Контракты подписаны на минувшей неделе.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Закупка быстровозводимых модульных конструкций объектов первичного звена здравоохранения проводилась через электронный аукцион. На участие заявились две компании. В ходе торгов удалось сэкономить почти 5 млн рублей. Победителем признано ростовское ООО “Департамент по благоустройству и развитию городов”. Контракт с компанией заключили Ливенская и Плещееская ЦРБ. ФАПы должны появиться в селе Крутое и поселке Шиловский. Цена каждого объекта – 9 344 800 рублей. Срок исполнения контрактов – 30 декабря 2025 года, указано в ЕИС “Закупки”.

Конструкция ФАПа – здание из быстровозводимых сборно-разборных блок-модулей (100% заводской готовности), блокируемых между собой с помощью доборных, соединительных, уплотнительных элементов, с сантехнической, отопительной и электрическими разводками. Предполагается возможность неоднократной разборки и сборки при передислокации здания.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования