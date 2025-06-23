В Болхове спасают дом XIX века

Здание в Орловской области является образцом каменной застройки.

Эксперты выдали положительное заключение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой» XIX века. Его планируется капитально отремонтировать и приспособить для современного использования. Расположен он в городе Болхове, на улице Ленина, 58. В здании располагается Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. На проведение ремонта была разработана научно-проектная документация, поскольку дом-памятник поставлен под государственную охрану и включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Данное здание является образцом каменной постройки XIX века города Болхова. Расположено оно по красной линии застройки улицы Ленина. Здание одноэтажное, с подвалом, сложной формы, приближенной к прямоугольной. Фасады выполнены в стиле классицизма. Здание состоит из двух частей, относящихся к XIX веку и пристроек XX века. Основной исторический фасад выходит на улицу Ленина. Вторая часть здания, пристроенная позже, расположена на юго-восточном фасаде.

Детальное обследование конструкций показало, что первоначальный облик фасада в целом сохранен, но крыша – в искаженном виде. В здании были зафиксированы дефекты и повреждения, снижающие несущую способность и долговечность конструкций. Например, техническое состояние некоторых перекрытий, стропильной системы и кровли, полов, внутренней отделки, отмостки и инженерных сетей эксперты оценили как недопустимое.

В здании планируется провести капитальный ремонт, но с сохранением охраняемых исторических элементов. Так, предполагается замена конструкций и покрытия кровли, деревянного слухового окна, устройство гидроизоляции фундаментов, замена дверных блоков, устройство водосточной системы, замена оконных и дверных блоков, полов, демонтаж и установка новых перегородок, ремонт внутренних помещений реставрация фасадов здания.

Эксперты пришли к выводу, что для нормализации температурно-влажностного режима необходимо произвести замену покрытия кровли и конструкций крыши, утеплителя чердачного перекрытия, ремонт системы отопления. К слову, первое официальное упоминание о городе Болхове относится к 1196 году, когда он входил в состав Черниговского княжества. Во времена правления Ивана Грозного Болхов являлся укрепленным пунктом на южной границе Русского государства.

В соответствии с указом Правительствующего Сената от 19 декабря 1777 года для проведения генерального межевания земель Орловской провинции в город Болхов была переведена Калужская межевая контора. При этом она стала именоваться Орловской. Тогда были установлены новые границы Болховского уезда. С появлением Орловской губернии 21 января 1779 года город получил статус одного из 13 уездных городов, был утвержден магистрат. Одновременно был издан план, по которому город должен был застраиваться прямыми улицами и по кварталам, план подписала лично императрица Екатерина II 14 марта 1780 года в Санкт-Петербурге.

ИА “Орелград”