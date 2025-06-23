Найден подрядчик для ремонта улицы Салтыкова-Щедрина в Орле

23.6.2025 | 8:03 ЖКХ, Новости

Также будут приводить в порядок прилегающие территории.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

По окончании срока подачи заявок на открытый конкурс подана только одна. Безальтернативным победителем отбора стало ООО «Торгово-строительная компания «Альянс». Контракт подписан «Спецавтобазой» 20 июня. Цена – 214 568 464 рубля 50 копеек. Предусмотрен аванс в размере 30%. Срок исполнения контракта – 3 августа 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по Салтыкова-Щедрина будет проводиться с прилегающей территорией:

  • ул. 7 Ноября от дома №8 до дома №9 по ул. Салтыкова-Щедрина,
  • ул. Тургенева от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьская,
  • ул. Брестская от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина,
  • ул. Полесская от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьская,
  • ул. Гуртьева от дома №2 до ул. Максима Горького,
  • ул. Красноармейская от дома №4 до дома №6).

ИА “Орелград”


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