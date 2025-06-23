В сфере информации и связи отмечен всплеск увольнений

Обнародованы данные о приеме и увольнении работников в Орловской области.

В Орловской области в первом квартале 2025 года в организациях региона, без учета малого предпринимательства, численность выбывших работников превысила численность принятых работников на 73 человека. Такие данные озвучил Орелстат. По сведениям обследованных статистиками организаций, в первом квартале было принято на работу 5,2 процента работников списочного состава, а выбыло по различным причинам 5,3 процента сотрудников.

В общей численности принятых работников доля приема на дополнительно введенные рабочие места составила 5 процентов. Наибольшее значение этого показателя отмечено в организациях в сфере строительства – 13,2 процента. Среди выбывших работников 86,5 процента уволились по собственному желанию. В Орелстате отмечают, что наибольшая доля работников, уволившихся по собственному желанию – 13,5 процента списочной численности, наблюдалась в области информации и связи, а наименьшая (2 процента) – в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха.

«По отчетным данным организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, численность их штатных работников (без учета совместителей) в марте 2025 года составила 156,6 тысячи человек, или 96,3 процента от общей численности замещенных рабочих мест, – следует из информации статистического ведомства. – На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 6 тысяч человек».

По сравнению с февралем 2025 года общая численность всех указанных категорий работников не изменилась. Так, в марте 2025 года в общем количестве замещенных рабочих мест в организациях, не относящихся к так называемым субъектам малого предпринимательства, удельный вес рабочих мест внешних совместителей составлял 1,8 процента, людей, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам, – 1,9 процента.

ИА “Орелград”