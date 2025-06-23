Найден подрядчик для ремонта выезда из Орла

По Кромскому шоссе, на участке от Высоковольтной улицы до границы города.

Подрядчик – ООО “ДорСтройОбъединение”, сообщил мэр Орла Юрий Парахин на совещании 23 июня. Цена контракта – 14 млн рублей. Запланированы работы по фрезерованию существующего асфальтобетона, устройству верхнего слоя покрытия, нанесению дорожной разметки термопластиком, укреплению обочины щебнем.

«С 30 июня подрядчик приступает к выполнению. Срок окончания работы – сентябрь текущего года», – проинформировал Юрий Парахин.

В рамках содержания улично-дорожной сети города силами «Спецавтобазы» также проводят текущий ремонт проезжих частей асфальтобетоном. Всего с начала года выполнена работа на площади 15,5 тысячи квадратных метров, сообщил мэр. Идет восстановление покрытия тротуаров на площади более 4 тысяч кв. м.

ИА “Орелград”