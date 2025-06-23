В Орле на Колхозной улице появятся велодорожки

23.6.2025 | 13:30 ЖКХ, Новости

Перед ремонтом провели масштабный снос старых деревьев.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

О выборе подрядчика и скором начале работ сообщил на заседании правительства региона 23 июня мэр Орла Юрий Парахин. Улицу Колхозную будет приводить в порядок «ГазРесурс». Стоимость контракта – 157 млн рублей, сообщил градоначальник (хотя в ЕИС “Закупки” – 148 485 000 рублей). Запланированы работы по устройству нижних и верхних слоев покрытия, ремонт коммуникаций, устройство тротуаров и велодорожек, освещения. Также планируются установка новых дорожных знаков, реконструкция ограждений, планировка прилегающей территории, благоустройство, озеленение.

«С 30 июня подрядчик приступает к выполнению работ. Срок окончания – сентябрь 2026 года», – сообщил Юрий Парахин.

Отметим, в 2025 году на дороги Орла потратят 1,3 млрд рублей, из которых  1,2 млрд – субсидий из Дорожного фонда Орловской области. Данные средства направлены на проведение текущего и капитального ремонта дорог областного центра. Общая протяженность – 56,4 километра.

ИА “Орелград”


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