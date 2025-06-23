В Троснянском районе в ДТП погибли два человека

«Матиз» врезался в ограждение и автобус, сообщили в орловской полиции.

ДТП произошло 23 июня на трассе М-2 «Крым» в районе населенного пункта Нижнее Муханово. 21-летний водитель «Дэу Матиз» двигался в направлении Курска. Примерно в 11:55 на 431 километре трассы М-2 он наехал на металлическое ограждение, которое находилось справа. Далее машину бросило на встречную полосу движения. Легковушка врезалась в ограждение с левой стороны дороги. После этого «Матиз» влетел в автобус «Мерседес Бенц».

В результате ДТП водитель «Дэу Матиз» и его пассажир (несовершеннолетний 2008 г.р.) от полученных травм скончались на месте ДТП, сообщили в УМВД России по Орловской области.

Сотрудники подразделения Госавтоинспекции ОМВД России по Троснянскому району выясняют обстоятельства произошедшего.

ИА “Орелград”