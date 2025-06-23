Неликвидное госимущество могут вручить по соцконтрактам и аграриям

Рекомендации профильным департаментам дал губернатор Орловской области.

«То имущество, которое в 2000-х не разобрали по рукам, сегодня создает впечатление не очень ликвидного», – оценил глава региона на заседании правительства 23 июня.

При этом область получала указания от Контрольно-счетной палаты о необходимости вовлечения объектов в оборот. Пока арендатор или новый собственник не появились, регион сам должен обеспечить безопасность остовов зданий.

«У нас сейчас 79 объектов, которые не вовлечены в хозяйственный оборот, – сообщила глава департамента госимущества Ольга Платонова. – Проводим постоянно электронные процедуры по продаже права аренды. И 30 объектов в прогнозном плане приватизации. Уже на протяжении шести лет включаем их постоянно. За этот период только четыре или пять были приобретены. Они интерес не представляют: размещены на территории муниципальных образований, далеко от населенных пунктов. Объекты были отнесены к казне как излишние, неиспользуемые имущество или в процессе ликвидации учреждений соцзащиты, образования, управления лесами».

В сельской местности есть также коровники, свинарники, кирпичи на которых разобрали, дополнил Андрей Клычков. Стоят эти «клюшки» (видимо, бетонные опоры), иногда падают. Андрей Клычков предложил рассмотреть этот неликвид в призме соцконтрактов.

«Давайте вместе с департаментом сельского хозяйства (я понимаю, что там уже остались крохи, которые можно вовлечь, которые не разобрали просто незаконно), но эту работу нужно проводить. В сельской местности путь один – либо эти клюшки сложатся, либо мы дадим людям более простой путь заняться сельским хозяйством на земле. Я прошу в районах отработать. Вот, вплоть до того, что я сам этот рубль найду, чтобы люди просто имели возможность начать работать на земле. Все остальное приведет к тому, что там будет бардак», – спрогнозировал Андрей Клычков.

Также те самые «клюшки» нужно предложить сельхозтоваропроизводителям, посоветовал губернатор заму по АПК Сергею Борзенкову.

«Время сейчас не самое, наверное, хорошее с точки зрения инвестиций, особенно для тех, кто только начинает свою работу, но все равно подготовительные мероприятия нужно проводить».

Хорошо, когда поле гектаров на 500, ровное, без камней, без проводов и без оврагов. Но таких – в области уже не осталось, констатировал Андрей Клычков и снова напомнил о необходимости вовлечения имущества в хоздеятельность.

«Это вопрос нашей с вами совместной работы, чтобы убеждать. Прямо по каждому району посмотрим, по каждому отдельному объекту. Где-то есть свои якорные инвесторы, якорные производители – с ними работать», – поручил Андрей Клычков.

ИА “Орелград”