Более 13 тысячам жителей Ливен обещали повысить качество теплоснабжения

23.6.2025 | 16:00 ЖКХ, Новости

Специалисты филиала «РИР Энерго» — «Орловская генерация» начали подготовку ТЭЦ к новому отопительному периоду.

Фото: Филиал АО “РИР Энерго” – “Орловская генерация”

Модернизация и восстановительный ремонт генерирующего оборудования обойдется в 60 млн рублей. Уже завершены работы на двух паровых и одном водогрейном котлах. Также будет выполнен капитальный ремонт трансформатора с заменой масла и проведением лабораторных испытаний. Запланировано восстановление технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений.

«Комплекс мероприятий повысит эффективность работы станции, а также качество и надежность теплоснабжения для более чем 13 тысяч жителей, включая 77 жилых домов и 15 социальных объектов», — цитирует директора ПП «Ливенская ТЭЦ» Геннадия Фаустова пресс-служба.

Напомним, в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение с АО «Росатом Инфраструктурные решения». В нем шла речь о масштабной модернизации системы теплоснабжения Орловщины. Ливенцы регулярно жалуются на еле теплые батареи и прохладную воду, которая должна быть горячей.

ИА “Орелград”


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