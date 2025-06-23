Более 13 тысячам жителей Ливен обещали повысить качество теплоснабжения

Специалисты филиала «РИР Энерго» — «Орловская генерация» начали подготовку ТЭЦ к новому отопительному периоду.

Модернизация и восстановительный ремонт генерирующего оборудования обойдется в 60 млн рублей. Уже завершены работы на двух паровых и одном водогрейном котлах. Также будет выполнен капитальный ремонт трансформатора с заменой масла и проведением лабораторных испытаний. Запланировано восстановление технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений.

«Комплекс мероприятий повысит эффективность работы станции, а также качество и надежность теплоснабжения для более чем 13 тысяч жителей, включая 77 жилых домов и 15 социальных объектов», — цитирует директора ПП «Ливенская ТЭЦ» Геннадия Фаустова пресс-служба.

Напомним, в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение с АО «Росатом Инфраструктурные решения». В нем шла речь о масштабной модернизации системы теплоснабжения Орловщины. Ливенцы регулярно жалуются на еле теплые батареи и прохладную воду, которая должна быть горячей.

ИА “Орелград”