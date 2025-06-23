В Орле появились памятные доски в честь выдающихся востоковедов

Увековечена память о братьях Алексее и Дмитрии Позднеевых.

Оба деятеля – уроженцы Орловской области. Алексей Матвеевич прославился как крупный специалист по монголоведению. Он написал около ста научных работ, был удостоен золотых медалей Императорского Русского географического общества и основал Восточный институт во Владивостоке. Дмитрий Матвеевич внес значительный вклад в изучение восточных языков — создал первый в России японско-русский иероглифический словарь и редактировал первый исламоведческий журнал.

Памятные доски установлены на здании орловского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения (ул. Студенческая, д. 2, в прошлом здесь находилась духовная семинария, где обучались братья Позднеевы). Мероприятие стало частью масштабного проекта Русского географического общества по увековечиванию памяти выдающихся людей.

ИА “Орелград”