В Орле появились памятные доски в честь выдающихся востоковедов

23.6.2025 | 17:06 Культура, Новости

Увековечена память о братьях Алексее и Дмитрии Позднеевых.

Фото: Андрей Клычков

Оба деятеля – уроженцы Орловской области. Алексей Матвеевич прославился как крупный специалист по монголоведению. Он написал около ста научных работ, был удостоен золотых медалей Императорского Русского географического общества и основал Восточный институт во Владивостоке. Дмитрий Матвеевич внес значительный вклад в изучение восточных языков — создал первый в России японско-русский иероглифический словарь и редактировал первый исламоведческий журнал.

Памятные доски установлены на здании орловского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения (ул. Студенческая, д. 2, в прошлом здесь находилась духовная семинария, где обучались братья Позднеевы). Мероприятие стало частью масштабного проекта Русского географического общества по увековечиванию памяти выдающихся людей.

ИА “Орелград”


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