Назначен начальник территориального управления Заводского района Орла

23.6.2025 | 13:06 Новости, Общество

О профессиональном пути Юрия Ивановича Головея рассказали в пресс-службе администрации.

В 2007 году начал профессиональную деятельность в центре «Компас».  В 2010–2014 годы работал в департаменте образования, молодежной политики и спорта Орловской области.  Являлся заместителем начальника управления — начальником отдела. В 2014 году работал заместителем директора центра молодежи «Полет». 2015–2023 годы посвятил службе в администрации губернатора и правительства Орловской области. Прошел путь от заместителя начальника управления до начальника управления организационной работы и протокола. В администрации Орла трудится с 23 июня.

Родился 26 февраля 1983 года в Ливенском районе. Окончил Орловскую региональную академию государственной службы. Выпускник по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Напомним, предыдущий руководитель территориального управления Заводского района Маргарита Деркач сменила столицу на округ зимой 2025 года.

ИА “Орелград”


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