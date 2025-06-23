В резервном фонде правительства осталось 32 миллиона рублей

Большую часть зарезервированных средств тратить не пришлось.

По состоянию на 1 января 2025 года нераспределенный остаток средств резервного фонда правительства Орловской области составил 32,478 миллиона рублей. Об этом говорится в заключении региональной Контрольно-счетной палаты, которая провела анализ исполнения расходов, осуществляемых за счет средств резервного фонда. Порядок использования таких ассигнований был утвержден в 2023 году постановлением правительства региона. Согласно ему, резервный фонд области создается для финансового обеспечения непредвиденных расходов и мероприятий регионального значения, не предусмотренных областным бюджетом.

Так, средства резервного фонда разрешено тратить на выполнение работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, реализацию мероприятий по ликвидации угроз и недопущению чрезвычайных ситуаций локального, муниципального, межмуниципального и регионального характера, на меры по предотвращению распространения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных. В частности, из резервного фонда возмещают ущерб, например, владельцам свиней умерщвленных в случае возникновения вспышки африканской чумы свиней.

Финансируются и другие непредвиденные расходы для решения вопросов, отнесенных к сфере ведения органов исполнительной власти специальной компетенции Орловской области. Бюджетные ассигнования резервного фонда на 2024 год были утверждены в размере 37,713 миллиона рублей. Потратили же из них за год 5,234 миллиона рублей. В частности, 2,741 миллиона рублей было выделено государственному казенному учреждению «Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы» на закупку бетонных конструкций.

Еще 2,483 миллиона рублей правительство региона выделило властям Урицкого района на проведение капитального ремонта крыши детского сада № 2 в поселке Нарышкино. Кроме того, 10 тысяч рублей было выделено на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара, произошедшего во Мценске еще летом 2022 года.

ИА “Орелград”