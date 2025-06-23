Продолжается реконструкция сетей для КРТ на Наугорке

Объединенный муниципальный заказчик города Орла заключил очередной контракт.

Четвертый этап обеспечения инженерной инфраструктурой территории комплексного развития жилой застройки, ограниченной улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе и границей участка с кадастровым номером 57:25:0010301:1065, будет реализовывать ООО “Строительное управление городских инженерных сетей». Компания единственной заявилась на электронный аукцион. Реконструкция внеплощадочных сетей канализации обойдется бюджету в 31 165 345 рублей. Цена работ равна начальной. Предусмотрен аванс в размере 30%. Срок исполнения контракта – 30 декабря 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

По данным kartoteka.ru, ООО “СУГИС” зарегистрировано в городе Одинцово в 2017 году. Генеральный директор и учредитель – Сергей Доможилов. Это микропредприятие с персоналом до 15 человек. Основные направления деятельности: строительство жилых и нежилых зданий, монтаж коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, оптовая и розничная торговля, грузоперевозки, предоставление в аренду строительной техники и оборудования.

Напомним, договор о КРТ был заключен с ООО «СЗ «СМУ №2». На месте малоэтажных домов планируется строительство нового комфортного жилья. Один 10-этажный дом сдан. Ввод в эксплуатацию второго – III квартал 2025 года. Идет подготовка к возведению третьего.

ИА “Орелград”