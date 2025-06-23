В Орле пожар унес жизнь человека

Возгорание произошло на улице Бурова.

Сигнал о ЧП поступил в чрезвычайное ведомство утром 23 июня. Огонь вспыхнул на седьмом этаже. На место выехали 17 сотрудников МЧС России на четырех единицах спецтехники. Были эвакуированы пять человек. Из горящей квартиры пожарные вынесли мужчину 1982 года рождения. За жизнь пострадавшего медики боролись около часа, однако спасти не удалось.

Пожар ликвидирован на площади около трех квадратных метров. Причины возгорания предстоит выяснить экспертам, уточнили в ГУ МЧС России по Орловской области.

ИА “Орелград”