В Орле пожар унес жизнь человека

23.6.2025 | 9:17 Новости, Происшествия

Возгорание произошло на улице Бурова.

ГУ МЧС России по Орловской области

Сигнал о ЧП поступил в чрезвычайное ведомство утром 23 июня. Огонь вспыхнул на седьмом этаже. На место выехали 17 сотрудников МЧС России на четырех единицах спецтехники. Были эвакуированы пять человек. Из горящей квартиры пожарные вынесли мужчину 1982 года рождения. За жизнь пострадавшего медики боролись около часа, однако спасти не удалось.

Пожар ликвидирован на площади около трех квадратных метров. Причины возгорания предстоит выяснить экспертам, уточнили в ГУ МЧС России по Орловской области.

ИА “Орелград”


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