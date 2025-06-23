В Ливнах вынесен приговор за смертельное избиение прохожего

После повторного рассмотрения вынесен обвинительный вердикт, сообщает орловская прокуратура.

В октябре 2023 года подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина нанес незнакомцу не менее пяти ударов по голове ногами и руками. Потерпевший получил тяжелые травмы. Был госпитализирован в реанимационное отделение, где через непродолжительное время скончался.

Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. Первоначально был вынесен оправдательный приговор. Прокуратура обжаловала такое решение. После повторного рассмотрения вынесен обвинительный вердикт. Деяние квалифицировано по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Наказанием стало 9 лет лишения свободы. Отбывать срок нападавший будет в колонии строгого режима. Также взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

Данное решение суда вступило в законную силу.

Ранее СУ СК Орловской области сообщал, что избиение произошло вечером 7 октября 2023 года. Обвиняемый возле одного из домов на улице Денисова распивал спиртное в компании знакомых. В это время мимо проходил посторонний мужчина, который случайно задел его плечом. Это стало поводом для нападения.

ИА “Орелград”