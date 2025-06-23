Клычков поручил заманить федеральные гостиничные сети в Орел

Орловский губернатор констатировал, что городу не хватает номерного фонда.

На заседании правительства региона 23 июня Андрей Клычков отметил, что в городе проходит «огромное количество событийных мероприятий». Но гостиничных объектов больше не становится, а потребность в них есть.

«У меня уже, что не день, фактическая констатация того, что в городе негде разместиться, – посетовал Андрей Клычков. – Хотя, казалось бы, мы в свое время говорили, что у нас достаточный номерной фонд. Но сейчас уже все гостиницы забиваются. Я прошу, коллеги, по линии департамента экономики посмотреть предложения по гостиницам. Нам нужна новая стройка, либо реконструкция существующих объектов».

У региона есть задачи по развитию туризма и наведению порядка в индустрии гостеприимства, напомнил Андрей Клычков.

«Если есть объекты, которые могут быть использованы для этих целей, нужно рассматривать. Выходить не стесняться на федеральные сети, давать им информацию, чтобы они участвовали в аукционных процедурах», – напомнил губернатор про приватизируемое госимущество.

Напомним, весной утверждены дополнительные требования к инвестиционным проектам по созданию модульных некапитальных средств размещения на территории Орловской области. Субсидии за счет федерального бюджета могут предоставляться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на приобретение (но не строительство) и монтаж готовых модульных некапитальных средств размещения заводского производства. Размер субсидии не может превышать 1,5 миллиона рублей на один номер и должен составлять не более 50 процентов стоимости всего инвестиционного проекта.

ИА “Орелград”