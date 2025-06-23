В Орловской области ограничат движение по дорогам

Ограничения будут действовать при превышении температуры в 32 градуса.

Правительство Орловской области определилось с графиком временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения. Подобные ограничения вводятся ежегодно для обеспечения сохранности сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них от массовых разрушений и колейности в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог. Вводятся они в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий.

В соответствии с постановлением правительства региона, в этом году ограничения будут введены в период с 10 июля по 15 августа 2025 года. Действовать они будут при значениях дневной температуры воздуха выше 32 градусов Цельсия. Ориентироваться власти и дорожники будут на официальные данные Гидрометцентра России. Временные ограничения коснутся движения транспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием.

«Временное ограничение движения вводится путем внесения в графу «Особые условия движения» специального разрешения на перевозку тяжеловесного груза по автомобильным дорогам транспортным средством, нагрузка на ось или группу осей (тележку) которого превышает установленные на территории Российской Федерации допустимые осевые нагрузки транспортных средств, в виде записи следующего содержания: «При введении временного ограничения в летний период движение разрешается в период с 22:00 до 10:00.», – говорится в тексте документа.

Казенному учреждению «Орловский областной государственный заказчик», в оперативном управлении которого находятся автомобильные дороги, предписано на период временного ограничения обеспечить контроль за движением транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов. В документе также отмечено, что движение таких грузовиков «осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных грузов».

Тем временем департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области известил о временном ограничении движения транспорта на участке федеральной трассы. Мера вводится в связи с проведением ремонта автомобильной дороги общего пользования федерального значения на участке км 18+397 – км 26+795 Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь.

ИА “Орелград”