В Орле по поручению Путина могут создать государственное юридическое бюро

Совещание по данному вопросу провело Управление Министерства юстиции РФ по Орловской области.

Совещание по созданию государственного юридического бюро на территории региона состоялось в Управлении Минюста России по Орловской области. Как пояснили в пресс-службе ведомства, проводилось оно в целях исполнения на территории Орловской области поручения президента России Владимира Путина о принятии мер по созданию государственного юридического бюро.

«В ходе рабочего совещания участниками обсуждались развитие системы оказания бесплатной правовой помощи жителям Орловской области, проанализированы практика создания и опыт работы государственных юридических бюро в других регионах России, преимущества создания на территории региона государственного юридического бюро с целью повышения уровня доступности правовой поддержки населения, изучены проблемные вопросы в данной сфере и внесены предложения», – уточнили в региональном Управлении Минюста.

Создание государственных юридических бюро в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи разрешается Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Такие бюро являются юридическими лицами. Создавать их разрешено в форме казенных учреждений регионального уровня. Задача бюро заключается в оказании всех видов бесплатной юридической помощи, предусмотренных соответствующим федеральным законом.

«Это позволит значительно повысить юридическую грамотность населения и обеспечить доступность и эффективность оказания консультативных услуг в регионе, а также обеспечить универсальную юридическую помощь для различных категорий граждан», – добавили в Управлении Минюста.

По статистике, в 2024 году в Орловской области было зарегистрировано 1305 обращений граждан, по которым была оказана бесплатная юридическая помощь. Так, правовое консультирование в устной форме получил 1221 человек, в письменной форме – 67 человек. В 197 случаях бесплатные юристы помогли гражданам в составлении документов правового характера, в 33 случаях представляли их интересы в судах и других органах.

ИА “Орелград”