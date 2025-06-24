Черные аисты вернулись в искусственное гнездо в Шаблыкинском районе

24.6.2025 | 10:20 Новости, Общество

Об этом сообщает департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области.

Фото: департамент надзорной и контрольной деятельности

Искусственную платформу установили в 2019 году в рамках государственной программы по сохранению животного мира. В 2021 черные аисты впервые заняли подготовленное место и успешно вывели двух птенцов. После трехлетнего перерыва пернатые вернулись. Сейчас в гнезде подрастают три птенца, которые уже начали оперяться. Подобные случаи гнездования черных аистов на искусственных платформах крайне редки для центральной части европейской России, подчеркнули в департаменте.

Черный аист – редкая птица, которая занесена в Красную книгу многих стран. Несмотря на обширный ареал обитания, численность популяции неуклонно снижается. Для их защиты заключены международные соглашения с различными странами Азии и Африки. Длина тела аиста около метра, размах крыльев около двух. Окрас преимущественно черный с металлическим блеском (зеленоватым, фиолетовым или бронзовым отливом). Брюхо и нижняя часть крыльев белые, а клюв и ноги — красные. Молодые особи имеют буроватое оперение без блеска. В отличие от белых аистов, черные избегают людей, селясь в глухих лесах рядом с водоемами. Рацион состоит преимущественно из рыбы, лягушек, водных беспозвоночных, иногда мелких грызунов. Гнездятся одиночными парами на высоте 10-20 метров. Одно гнездо может использоваться несколькими поколениями птиц. В природе черные аисты живут до 18 лет.

ИА “Орелград”


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