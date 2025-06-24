В Орловской области заказали 14 модульных ФАПов

24.6.2025 | 10:01 Важное, Медицина, Новости, Строительство

Медпункты должны появиться до конца года.

ФАП в Лаврово. Фото: obl1.ru

На электронный аукцион было подано пять заявок. Победителем признано калужское ООО “Малоярославецкая производственная компания – Сталь”. Контракты с рядом центральных районных больниц подписаны 23 июня.

Модульный ФАП – это готовое медицинское учреждение, собранное из блок-контейнеров, которое подходит для обслуживания всех групп населения, включая маломобильных пациентов. Каждый модуль – это самостоятельный блок на болтовых соединениях, полностью оснащенный всем необходимым: системами отопления и вентиляции, водоснабжением и канализацией, электричеством и освещением, сантехникой с счетчиками, пожарной сигнализацией.

Поставщик выполняет полный комплекс работ: готовит основание под ФАП, монтирует крыльцо с пандусом, собирает и устанавливает модули, выполняет кровельные работы, подключает инженерные системы и проводит все необходимые коммуникации, монтирует системы безопасности. В результате заказчик должен получить полностью готовый к эксплуатации медицинский объект.

Цена всех 14 пунктов  – 80,738 млн рублей. Из этой суммы на ФАПы для Мценской и Плещеевской ЦРБ уйдет 17,3 млн рублей, 11,5 млн рублей – Залегощенской ЦРБ, по 5,8 млн рублей – Нарышкинской, Колпнянской, Шаблыкинской,  Хотынецкой, Троснянской ЦРБ.

Срок исполнения контрактов – 12 декабря 2025 года, указано в ЕИС «Закупки». Гарантия поставщика должна составлять не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, гарантия производителя аналогичная.

По данным kartoteka.ru,  ООО “МПК – СТАЛЬ” зарегистрировано в 2005 году. Это малое предприятие с численностью персонала до 100 человек. Основное направление деятельности – производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Генеральный директор –  Дмитрий Карасев. Соучредители – Светлана, Дмитрий, Александр Карасевы. Чистая прибыль за 2024 год –1,4 млн рублей.

Адреса установки:

  • р-н Урицкий, с.п. Котовское, д Большое Сотниково
  • р-н Мценский, д. Чахино, ул. Мичурина, д.4
  • р-н Мценский, с. Подбелевец, ул. Солнечная, д.6
  • р-н Мценский, д. Шашкино, ул. Школьная, д.2
  • р-н Хотынецкий, п. Звезда
  • р-н Троснянский, д. Нижняя Морозиха, б/н
  • р-н Новосильский, с. Вяжи-Заверх
  • о. Орловский, д Малая Куликовка
  • о. Орловский, с Сабурово
  • о. Орловский, д Нижняя Лужна
  • р-н Залегощенский, д. Васильевка ул. Мира, дом 2а
  • р-н Залегощенский, с.п. Бортновское, д Алёшня, ул. Центральная, дом 9а
  • р-н Колпнянский, с.п. Знаменское, с Знаменское
  • р-н Шаблыкинский, с. Молодовое, ул. Садовая, д.3б

ИА “Орелград”


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