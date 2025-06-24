Ребенок на самокате врезался в «Ниву»

Бригадой скорой пострадавший доставлен в Орел.

ДТП произошло вечером 23 июня в деревне Кунач в Глазуновском районе. Водитель 2014 года рождения управлял электросамокатом Kugoo. Примерно в 17:15 он выезжал из двора на улицу Мира в районе дома №53. Ребенок не уступил дорогу автомобилю «Шевроле Нива». В результате ДТП водитель электросамоката получил травмы, бригадой скорой был доставлен в НКМЦ им. Круглой, сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

ИА “Орелград”