Ребенок на самокате врезался в «Ниву»

24.6.2025 | 10:46 Новости, Происшествия

Бригадой скорой пострадавший доставлен в Орел.

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

ДТП произошло вечером 23 июня в деревне Кунач в Глазуновском районе. Водитель 2014 года рождения управлял электросамокатом Kugoo. Примерно в 17:15 он выезжал из двора на улицу Мира в районе дома №53. Ребенок не уступил дорогу автомобилю «Шевроле Нива». В результате ДТП водитель электросамоката получил травмы, бригадой скорой был доставлен в НКМЦ им. Круглой, сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

ИА “Орелград”


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