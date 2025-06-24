Ливенским поисковикам купят форму

Средства выделят из бюджета орловского райцентра в целях развития гражданской активности.



Администрация города Ливны обнародовала итоги ежегодного конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий из местного бюджета. Власти пояснили, что такие субсидии выделяются в целях развития гражданской активности, начиная с 2019 года. Деньги выдают на конкретные проекты. В этом году конкурсный отбор стартовал в апреле. Заявки принимались через портал предоставления мер финансовой государственной поддержки. Поступили они от двух общественных организаций.

«Орловская региональная общественная организация «Поисковый отряд «Подвиг» представила проект «Молодежь для России», реализация которого позволит проводить выставки и экскурсии, в том числе выездные, в праздничные и памятные даты, организовывать поисковые экспедиции в места боевых действий, в том числе с участием молодежи, организовать условия для создания молодежного поискового отряда, сообщает администрация Ливен. – Средства будут направлены на приобретение формы для поисковиков».

Второй проект представила Ливенская городская организация Всероссийского общества инвалидов, называется он: «Мы вместе – спортивная команда». Данный проект предусматривает создание спортивной команды, в которую войдут члены указанной общественной организации. Средства субсидии будут использованы на проведение тренировок с группой спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, брендирование команды и организацию досуга инвалидов. За счет полученных средств организация также планирует приобрести спортивную форму и инвентарь.

«Члены конкурсной комиссии по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций подвели итоги конкурса и определили размеры предоставляемых субсидий из бюджета города. Теперь социально ориентированным некоммерческим организациям предстоит реализовать свои проекты», – добавили в администрации города. Аналогичный конкурс объявляли и власти Ливенского района, однако недавно его пришлось признать несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

Тем временем администрация Мценского района объявила о проведении своего конкурсного отбора по предоставлению субсидий из местного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям. К участию приглашаются СОНКО, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ и осуществляющие свою деятельность на территории Мценского района. Заявки на участие принимаются на официальном сайте администрации.

ИА “Орелград”