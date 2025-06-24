Новые детсады обещали построить в Мценске

Власти орловского города утвердили программу развития инфраструктуры.

Администрация Мценска утвердила программу комплексного развития социальной инфраструктуры города на 2025-2034 годы. В ходе реализации программы ее мероприятия и объемы финансирования будут корректироваться с учетом возможностей бюджета. На данный момент программа предполагает финансирование за счет бюджетов всех уровней в сумме 1,17 миллиарда рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 897,5 миллиона рублей, за счет областного бюджета – 182,888 миллиона рублей, за счет бюджета города Мценска – 90,004 миллиона рублей.

Планируется полностью удовлетворить потребности обучающихся в получении дошкольного образования и увеличить число жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с нынешних 35 процентов до 50 процентов. Решать поставленные задачи власти собираются за счет строительства новых объектов социальной инфраструктуры.

Так, 500 миллионов рублей будет вложено в строительство нового детского сада по улице Мира, 250 миллионов – в строительство нового детского сада в микрорайоне «Солнечный». Из преамбулы программы следует, что во Мценске возраст существующих зданий детсадов варьируется от 39 до 55 лет. В городе Мценске функционирует четыре дошкольных учреждения со сроком эксплуатации 60 лет и больше. К тому же дошкольные образовательные учреждения в основном расположены в центральной части города Мценска, в непосредственной близости друг к другу.

По оценке местных властей, состояние зданий дошкольных учреждений не отвечает современным требованиям, предъявляемым к дошкольным образовательным учреждениям. При этом утверждается, что в городе Мценске обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 месяцев до 7 лет. В целом количество мест в детских садах составило по итогам минувшего года 2185, а посещают детские сады 1593 воспитанников.

Оставшиеся средства новой муниципальной программы пустят на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и спортивной площадки по улице Тургенева. В последние годы в городе ведется активное развитие спортивной инфраструктуры. Так, в 2021 году в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» было завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Это позволило жителям, желающим поддерживать спортивную форму, заниматься физической культурой и спортом, а спортсменам – более качественно проводить учебно-тренировочный процесс. На объекте оборудованы: стадион, который включает в себя: поле с искусственным покрытием для игры, беговые дорожки, яму с песком для прыжков в длину, универсальную площадку с оборудованием для игры в баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон. Оборудована площадка с уличными тренажерами и площадка для воркаута.

В 2023 году в рамках федерального проекта «Бизнес спринт» в городе Мценске было организованно благоустройство «умной» спортивной площадки в микрорайоне «Коммаш». На ней оборудованы: футбольное поле с искусственным покрытием, трибуна на 100 мест, баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки, комплекты для воркаута, комплект уличных тренажеров. Кроме того, на территории городского парка благоустроен футбольный стадион, оборудованы волейбольная площадка и мини-футбольное поле с искусственным покрытием, установлен комплект уличных тренажеров. А в сквере Калинникова установлен комплект уличных тренажеров.

ИА “Орелград”