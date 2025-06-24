На туристский код города выделят 12 миллионов рублей

Субсидии будут выделены из бюджета Орловской области.

Департамент по проектам развития территорий Орловской области известил о грядущем предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований. Конкурсный отбор уже стартовал. Субсидии выделят на реализацию проектов по развитию общественной территорий муниципальных образований, в том числе мероприятий по обустройству в соответствии с туристским кодом центра города. Финансируется субсидирование в рамках государственной программы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области».

Совокупный размер субсидии, предоставляемой в 2025 году, составляет 12,626 миллиона рублей. Проекты организатор конкурсного отбора будет принимать по 4 июля 2025 года включительно. Целью субсидирования является создание благоприятных условий для посещения, обеспечения информационной доступности и объединения основных объектов туристского показа в единое привлекательное архитектурно-культурное пространство.

Так, средства субсидии разрешено тратить на обустройство ориентирующих указателей, карт-схем, информационных конструкций и знаков пешеходной туристской навигации, указателей на объекты показа и точки притяжения, информационные цифровые терминалы, стенды и пилоны для демонстрации туристских карт и маршрутов. Разрешается размещение архитектурной фасадной подсветки зданий, арт-объектов и скульптурных композиций, устройство уличной инфраструктуры для комфортного и безопасного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дизайн, производство и установка поручней и пандусов на протяженности пешеходного культурно-познавательного прогулочного маршрута по туристскому центру, подъемников.

Проект может предусматривать установку всепогодных вандалоустойчивых малых архитектурных стационарных форм, фотозон и смотровых площадок, стоек экстренного вызова спецслужб, общественных санузлов для туристов и горожан, площадок и мест проведения праздничных городских ярмарок, выделенных парковок туристских автобусов и городского легкового такси. Ключевыми критериями отбора муниципальных образований являются наличие потребности в организации мероприятий по обустройству центра города в соответствии с туристским кодом и статус городского поселения или городского округа, которым должно быть наделено муниципальное образование.

ИА “Орелград”