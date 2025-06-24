Орел с большой скидкой купил флаги

24.6.2025 | 9:21 ЖКХ, Культура

Подведены итоги запроса котировок.

На отбор заявились четыре претендента. Наиболее выгодное предложение сделала Юлия Николаевна Гусева. Контракт между Объединенным муниципальным заказчиком и предпринимателем подписан 20 июня. 12 флаговых композиций и одна декоративная конструкция «1945-2025» обойдутся в 3 779 000 рублей (меньше на миллион, чем начальная цена запроса). Высота конструкций варьируется от 8 до 3,5 метра, ширина – от 7 до 1 метра. Срок исполнения контракта – 26 августа 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

Адреса поставки:  площадь им. В.И. Ленина;  парк Победы;  сквер им. Генерала Л.Н. Гуртьева. В стоимость контракта входит доставка и установка композиций.

Отметим, аналогичный запрос котировок проводился в апреле, тогда не поступило ни одной заявки.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2025 год

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