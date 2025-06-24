В Орловской области появился третий мультистобалльник

24.6.2025 | 8:54 Новости, Образование

Выпускница продемонстрировала высокий уровень знаний по физике и информатике.

Департамент образования Орловской области сообщает, что в регионе четыре стобалльных результата на ЕГЭ по информатике. Их получили выпускники лицея «Магистр», школ № 35, 29, 27 города Орла. В последней училась мультистобалльница Ирина Прыгунова. Выпускница продемонстрировала высокий уровень знаний  по физике и информатике, набрав максимальные баллы.

На 23 июня учащиеся из Орловской области получили 54 стобалльных результата.

Также в числе мультистобалльников ученик Лицея №1 города Орла Иван Калмыков (русский язык и обществознание), ученица Никольской СОШ Должанского района Евгения Кадаева (химия и русский язык).

ИА “Орелград”


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