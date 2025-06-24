Налоговики отметили рост спроса на электронные подписи

В среднем ежедневно по стране выпускается 30 тысяч КЭП.

Федеральная налоговая служба России выпустила уже более 16 миллионов сертификатов квалифицированных электронных подписей (КЭП) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Столько подписей получили организации и ИП в Удостоверяющем центре ФНС России, начиная с 1 июля 2021 года. В среднем ежедневно по стране выпускается 30 тысяч КЭП.

«Получить КЭП можно как лично в территориальных налоговых органах, предоставляющих данную услугу, или в офисах доверенных лиц Удостоверяющего центра ФНС России, так и дистанционно – с помощью Единой системы идентификации и аутентификации и Единой биометрической системы (биометрии) либо с использованием действующей КЭП, ранее полученной в Удостоверяющем центре ФНС России», – уточнили в пресс-службе ведомства.

В Орловской области по состоянию на 1 мая 2025 года почти 6 тысяч налогоплательщиков использовали квалифицированные электронные подписи, выпущенные через личные кабинеты налогоплательщика. Это количество составляет треть от общего числа индивидуальных предпринимателей и организаций региона, имеющих КЭП налоговой службы. Кроме того, за четыре месяца текущего года операторами УЦ ФНС России в Орловской области было выпущено около 3,5 тысячи квалифицированных электронных подписей.

«Для перевыпуска КЭП с использованием личного кабинета налогоплательщика заявителю необходимо авторизоваться в сервисе и установить программное обеспечение СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 R2 (сборка 12000 или выше), – уточнила по этому поводу пресс-служба УФНС России по Орловской области. – При необходимости обращения в налоговый орган лично на сайте ФНС России представлен сервис «Пункты выдачи КЭП», где осуществляется поиск пунктов выдачи квалифицированных электронных подписей по наименованию субъекта Российской Федерации, наименованию налогового органа и почтовому адресу».

ИА “Орелград”