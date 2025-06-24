В Орле добиваются благоустройства двора дома, в котором жил Иван Санько

Участник освобождения города от гитлеровских войск в 1943 году, почетный гражданин Орла.

Жители дома №246 по улице Комсомольской возмущены состоянием МКД, а также придомовой территории. Долгие переписки с управляющей компанией не приносят результата. В ходе выездного приема граждан, который провели депутат Владислав Числов и координатор ЛДПР по Заводскому району Сергей Мосин, орловцы рассказали о накопившихся проблемах. Примечательно, что в доме в свое время жил Почетный гражданин Орла Иван Санько. (Он и ефрейтор Василий Образцов водрузили знамя Победы на доме в центре города, которое стало символом освобождения). На стене – памятная табличка. Портрет героя окружает бытовая разруха.

«Ситуация во дворе дома плачевная. Ямы, поломанные деревья, отсутствие регулярного покоса травы и просто благоустройства», – обобщил жалобы Сергей Мосин.

Владислав Числов заверил, что напишет депутатские запросы в надзорные органы. Налицо явное бездействие и неуважение как к жителям, так и к памяти ветерана, жившего в этом доме, считает депутат облсовета.

Напомним, за бои на орловской земле разведчик Иван Санько, уроженец Белгородской области, был удостоен ордена Красного Знамени и медали «За отвагу». С 1967 года Иван Санько жил в Орле. Работал слесарем-сборщиком на заводе им. Медведева. Свою трудовую деятельность совмещал с активной работой по патриотическому воспитанию. В 1990 году за героизм и мужество, проявленные во время Великой Отечественной войны в боях за освобождение Орловщины от немецко-фашистских захватчиков, Ивану Дмитриевичу Санько присвоено звание «Почетный гражданин города Орла». Умер ветеран в 1997 году. В 2018 году на бульваре Победы установлен бюст героя.

ИА “Орелград”