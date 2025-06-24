Родители рассказали, как контролируют детские онлайн-покупки

Более половины устанавливают лимиты и запреты.

Опрос* ВТБ показал, как современные родители подходят к вопросу онлайн-шопинга детей. Большинство готовы разрешить детям совершать покупки в интернете, но при строгом контроле. Оптимальным возрастом для самостоятельных онлайн-покупок более трети опрошенных родителей считают 14-15 лет. Приемлемым для первых трат — от 10 лет (76% опрошенных).

Среди опрошенных 21% уже оформили отдельные карты. 30% готовы это сделать с установленными лимитами. 24% согласны выпустить карту для подростков от 14 лет. Только 8% выступают против оформления финансовых продуктов.

Разделились мнения по поводу допустимых трат. 60% разрешают покупать книги и образовательные подписки. 40% допускают покупки одежды. 30% соглашаются на музыкальные сервисы. 20% разрешают внутриигровые покупки. Лишь 5% одобряют донаты блогерам.

Родители, в большинстве случаев, следят за тратами детей. 60% используют родительский контроль в банковских приложениях. 52% следят через СМС-уведомления. 45% устанавливают лимиты и запреты. Интересно, что 8% родителей сталкивались с несанкционированными детскими покупками неоднократно, а 17% — единично.

Ответственность за финансовое воспитание берут на себя 75% родителей, лишь 5% возлагают эту задачу на онлайн-платформы.

*Опрос проведен ВТБ среди 1500 россиян 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Напомним, 21 июня в Орле прошел региональный этап II Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. В нем принимали участие дети, родители, бабушки и дедушки, молодые семьи, прошедшие муниципальный тур. Помимо развлекательной программы, участники прослушали лекцию по сбережениям и инвестициям. Среди форматов мероприятия были также мастер-класс, квест, квиз, «своя игра». Конкурс проходит в рамках реализации стратегии повышениях финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года.

ИА “Орелград”