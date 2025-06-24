Еще одного орловского льготника оставили без лекарств

Иск в его защиту рассмотрел Новодеревеньковский районный суд.

Из материалов дела следует, что иск в суд подал Новодеревеньковский межрайонный прокурор, действуя в интересах местной жительницы. Ответчиком стал департамент здравоохранения Орловской области. Прокурор просил суд обязать указанное ведомство обеспечить льготника лекарственными препаратами и взыскать с него в пользу пациента компенсацию морального вреда. Подаче иска предшествовала прокурорская проверка исполнения законодательства при оказании медицинской помощи в части соблюдения прав на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами.

Новодеревеньковской межрайонной прокуратурой было установлено, что местная жительница, в интересах которой был подан иск, является региональным льготником и имеет право на бесплатное получение лекарственных препаратов. Они необходимы ей по жизненным показаниям, а в случае несвоевременного приема лекарств может возникнуть угроза ее жизни или здоровью.

«В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержала, указав, что рецепты на лекарственные препараты длительное время не обслуживаются, вследствие не обеспечения лекарственными препаратами, необходимыми ей по жизненным показаниям были причинены нравственные и физические страдания, прерван курс лечения, что негативно отразилось на состоянии здоровья истца. Просила также взыскать с департамента здравоохранения Орловской области моральный вред», – уточнили в пресс-службе суда.

В ведомстве напомнили, что в Российской Федерации каждому гарантируется социальное обеспечение в случае болезни и инвалидности, каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов и других поступлений.

Статьей 29 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определены виды и способы обеспечения охраны здоровья граждан. В частности, там прописана процедура обеспечения определенных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет государства. Но в данном случае льготницу лекарственными препаратами обеспечивали нерегулярно, хотя врач выписал рецепты и предписал пациентке принимать лекарства в течение длительного времени.

«Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Кроме того, частично удовлетворены требования о взыскании морального вреда. Суд учел особенности течения имеющего у истца заболевания, возможные отрицательные последствия из-за отсутствия лекарственных препаратов, а также период времени, в течение которого имело место нарушение прав со стороны ответчика. Решение в законную силу не вступило», – сообщает пресс-служба Новодеревеньковского районного суда.

Ранее губернатор Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальных сетях заявил, что в Орловской области будет создана новая структура по вопросам льготного лекарственного обеспечения жителей. «Продолжают поступать вопросы от жителей Орловщины по льготному лекарственному обеспечению. В ежедневном режиме проводим мониторинг обращений. Чтобы не замыкаться на департаменте здравоохранения Орловской области, мы решили создать отдельное подразделение по выявлению проблемных моментов, сбору информации и координации закупочной деятельности. Специалисты занимаются, механизм сложный, много к нему вопросов», – процитировала Андрея Клычкова пресс-служба губернатора.

ИА “Орелград”