В Орловской области снизились сборы налога на прибыль

Областные власти оценили исполнение бюджета за 2024 год.

Орловский облсовет народных депутатов провел публичные слушания по исполнению областного бюджета за 2024 год. Отчет представила руководитель департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова. По ее словам, доходы за минувший год составили 57,87 миллиарда рублей. Годовой план был исполнен лишь на 96,1 процента, но прирост объема доходов по сравнению с 2023 годом составил 1,153 миллиарда рублей, или 2 процента. При этом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме 36,793 миллиарда рублей, или 102,1 процента к плану 2024 года. Их прирост к уровню 2023 года оценивается в 3,841 миллиарда рублей, то есть область заработала на 11,7 процента больше, чем в предшествующем году.

По темпам роста налоговых и неналоговых доходов в 2024 году Орловская область заняла 11-ое место в Центральном федеральном округе и по сравнению с 2023 годом поднялась на 5 позиций. В частности, с приростом к 2023 году сложились поступления по налогу на доходы физических лиц: всего было собрано 14,263 миллиарда рублей, что в 1,3 раза больше показателя 2023 года.

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, принес в областной бюджет 3,142 миллиарда рублей, что также в 1,3 раза больше показателя предшествующего года. По налогу на имущество организаций было собрано 2,366 миллиарда рублей (прирост на 4,9 процента). А вот поступления по налогу на прибыль организаций сложились в объеме 8,3 миллиарда рублей, с сокращением к уровню 2023 года на 1,175 миллиарда рублей, или на 12,4 процента.

Областной департамент финансов объясняет снижение поступлений уменьшением налоговой базы по декларациям за 2023 год, первое полугодие и 9 месяцев 2024 года по ряду налогоплательщиков региона. Другим сопутствующим фактором стало сокращение поступлений от организаций, состоящих на учете в Межрегиональных инспекциях ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам. Добавим, что налоговые поступления Дорожного фонда Орловской области сложились в сумме 6,486 миллиарда рублей, с приростом к 2023 году на 414,9 миллиона рублей, или на 6,8 процента.

ИА “Орелград”