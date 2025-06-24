Орловец ответил за наезд на быка

Работник агрофирмы столкнулся в суде с собственным работодателем.

Любопытное дело о взыскании с работника материального ущерба рассмотрел Глазуновский районный суд Орловской области. Иск подала «Брянская мясная компания», в которой трудился ответчик. В обоснование исковых требований компания указала, что понесла материальный ущерб по вине своего работника. По версии истца, ответчик работал на тракторе и очищал загон для животных. Во время производства работ он на тракторе наехал на быка Абердин-ангусской породы.

В результате этого необычного инцидента бык получил серьезные травмы и погиб. Гибель животного, довольно дорогого, в компании и сочли материальным ущербом, поскольку последовала она в результате «виновных противоправных действий ответчика». В суде представители компании просили взыскать материальный ущерб в размере среднего месячного заработка в сумме 87 108,60 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины. Впрочем, у работника имеется альтернативная версия случившегося.

«Ответчик исковые требования не признал, пояснив, что он проявил достаточную осмотрительность и осторожность при выполнении трудовых обязанностей, – сообщает пресс-служба Глазуновского районного суда. – Происшествие случилось вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы и нормального хозяйственного риска».

Суд выслушал доводы обеих сторон и внимательно изучил представленные ими материалы и доказательства. В конечном итоги он встал на сторону аграрной компании, посчитав доказанным наличие вины работника, действия которого при выполнении трудовых обязанностей привели к гибели дорогостоящего породистого быка. Было принято решение о взыскании в пользу компании с работника причиненного им материального ущерба в заявленном истцом объеме. Но работник имеет право его обжаловать в апелляционной инстанции.

ИА “Орелград”