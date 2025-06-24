Экс-начальника орловской колонии будут судить за поблажки

24.6.2025 | 12:00 Закон и порядок, Новости

Завершено следствие по делу, сообщает СУ СК России по Орловской области.

Роман Чирков, экс-начальник ИК-5 в Нарышкино, подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в период с декабря 2023 по март 2024 года он давал указания подчиненным на незаконный пронос продуктов и товаров одному из осужденных, обеспечил освобождение этого гражданина от работы через медицинскую часть колонии.

Преступление выявлено в результате совместной работы УФСБ и УФСИН региона. Обвиняемый не признал свою вину, уточнили в СУ СК России по Орловской области.

Уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИА “Орелград”


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