За мандаты Орловского горсовета могут побороться 23 партии

Обнародован список потенциальных избирательных объединений.

Управление Минюста России по Орловской области подготовило и обнародовало список избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Орловского городского Совета народных депутатов седьмого созыва. Напомним, выборы назначены на 14 сентября 2025 года. По состоянию на 20 июня 2025 года в качестве избирательных объединений на этих выборах вправе участвовать 23 политические партии.

Так, в список Управления Минюста включены: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду», Российская объединенная демократическая партия «Яблоко», Демократическая партия России, Российская экологическая партия «Зеленые», Коммунистическая партия «Коммунисты России», «Партия за Справедливость!», «Партия прогресса», Российская партия свободы и справедливости, Политическая партия социальной защиты, политическая партия «Российский общенародный союз», «Родина», партия «Гражданская Платформа», Казачья партия Российской Федерации, Партия прямой демократии», «Новые люди» и др.

Кроме того, обнародован список из 61 общественного объединения, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Орловского горсовета. В него включены: региональная общественная организация пассажирских перевозчиков «Логос», организация инвалидов «Всероссийское общество гемофилии», Федерации гандбола, баскетбола, бобслея и санного спорта Орловской области, Союз «Чернобыль, «Российские студенческие отряды», отделение Общероссийской общественной организации ветеранов органов внутренних дел, «Центр Развития Российской Иллюзии», «Опора России», Народный фронт «За Россию», областная пионерская организация «Орлята», организация «Дети войны», историко-фехтовальный военно-патриотический клуб «Наследие предков» и др.

Напомним, решение о назначении выборов Орловский городской Совет принял на своей сессии, прошедшей 18 июня. По словам председателя комитета по правовому регулированию местного самоуправления Александра Родина, необходимость принятия такого решения была обусловлена истечением в сентябре 2025 года полномочий депутатов горсовета шестого созыва. «В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» депутатами должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования», – пояснили в пресс-службе городского парламента.

ИА “Орелград”