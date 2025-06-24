В Ливенском районе раскрыта дерзкая кража коровы

Преступника нашли на сайте объявлений, рассказали в орловской полиции.

В селе Троицкое у местной жительницы пропала корова стоимостью более 50 тысяч рублей. Летом 2024 года хозяйка вывела животное пастись неподалеку от дома. Когда наступил вечер, женщина не обнаружила корову на месте. Целый день она искала пропажу самостоятельно, надеясь, что животное просто заблудилось. Но на следующий день пришлось обратиться за помощью в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 158 УК РФ). По горячим следам раскрыть преступление не удалось. Однако через некоторое время на популярном сайте появилось объявление о продаже коровы, удивительно похожей на пропавшую. Хозяйка сразу узнала свою буренку. Похитителем оказался односельчанин — мужчина 1972 года рождения. Он тайно угнал животное с пастбища и прятал у себя. Полицейские обнаружили и изъяли корову, после чего вернули ее законной владелице.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в УМВД России по Орловской области. Расследование продолжается.

ИА “Орелград”