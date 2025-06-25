Орловская больница отбилась от штрафа в 7 рублей

Для этого медучреждению потребовалось обратиться в суд.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании заявление больницы скорой медицинской помощи им. Семашко к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области о признании недействительным решения, вынесенного еще осенью прошлого года. В спорном решении говорилось «о привлечении страхователя к ответственности за совершение правонарушения, выявленного по результатам проверки правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и процессуальных заболеваний».

Из иска больницы следовало, что по результатам выездной проверки Отделением ФПСС был составлен акт, после чего больница была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 6,78 рубля. Основанием для наложения штрафа стали выводы проверяющих о занижении больницей налоговой базы для начисления страховых взносов из-за выявленного факта выплаты в 2023 году сотрудникам больницы компенсационных выплат в размере, эквивалентном стоимости молока. Последнее, как известно, положено за «вредность».

Выплаты производились главврачу и его заместителям, а также врачу-эпидемиологу. Проверяющие проанализировали документы по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ) и пришли к выводу, что в разделе «молоко или другие равноценные пищевые продукты» проставлено слово «нет». Суд напомнил, что статьей 222 ТК РФ предусмотрено, что на работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты. А на работах с особо вредными условиями труда предоставляется бесплатно по установленным нормам лечебно-профилактическое питание.

Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных продуктов, а также лечебно-профилактического питания, устанавливаются в порядке, определяемом правительством Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Закон также разрешает вместо молока выплачивать компенсацию – не реже 1 раза в месяц.

«Конкретный размер компенсационной выплаты и порядок ее индексации устанавливаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и включаются в коллективный договор, – говорится в решении суда. – При отсутствии у работодателя представительного органа работников указанные положения включаются в заключаемые с работниками трудовые договоры».

Индексация компенсационной выплаты производится пропорционально росту цен на молоко и другие равноценные пищевые продукты в розничной торговле по месту расположения работодателя. Представители больницы представили в суде трудовые договоры, заключенные с сотрудниками, а также коллективный договор. Они содержат пункты о замене бесплатной выдачи молока работникам, занятым на работах с вредными условиями труда по биологическому фактору, на денежную компенсацию. Суд встал на сторону больницы и признал недействительным решение Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Орловской области о штрафе для больницы. Арбитраж также постановил взыскать с проигравшей стороны возмещение расходов по уплате государственной пошлины в размере 50 000 рублей.

ИА “Орелград”