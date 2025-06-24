В вагонном депо нарушали нормы Трудового кодекса

Виновное должностное лицо уже привлечено к ответственности, сообщила Орловская транспортная прокуратура.

В пассажирском вагонном депо «Орел» структурного подразделения Московского филиала акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» по обращению граждан была проведена проверка исполнения трудового законодательства. В результате был выявлен факт несоответствия установленных режимов работы и отдыха в трудовых договорах, заключенных с работниками. Об этом сообщила Орловская транспортная прокуратура.

По мотивам проверки глава надзорного ведомства Матвей Степанов возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ (ненадлежащее оформление трудового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем). Фигурантом этого дела стал начальник пассажирского вагонного депо. Рассматривала дело по подведомственности Государственная инспекция труда в Орловской области.

Она признала начальника депо виновным в инкриминируемом ему правонарушении и назначила ему наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Правда, пока еще решение инспекции в законную силу не вступило.

«После вмешательства Орловской транспортной прокуратуры по ранее внесенному представлению об устранении нарушений трудового законодательства работодателем приняты меры к приведению заключаемых договоров в соответствие с требованиями законодательства, с причастными работниками проведен дополнительный инструктаж и изучение норм закона», – добавили в надзорном ведомстве.

Тем временем Госинспекция труда в Орловской области напомнила работодателям о том, что при повторном приеме на работу нужно вновь знакомить сотрудника с локальными нормативными актами и коллективным договором. Это нужно делать даже в том случае, если работник уволился из организации, а через месяц вернулся работать на свое прежнее место. «Дополнительно сообщаем, что при возвращении на должность водителя сотрудник опять проходит стажировку. Подобные правила действуют и в отношении предварительного медосмотра, а также обучения по охране труда», – добавили в инспекции.

ИА “Орелград”