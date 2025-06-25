Эксперт ОДСК рассказал о тенденциях строительства «городов будущего»

Операционный директор Объединенной домостроительной корпорации Омар Гургунаев уверен, что современное жилье должно быть не только красивым, но и функциональным.

В эпоху стремительного развития городов именно строительная отрасль играет ключевую роль в формировании комфортной и современной среды. Возведение дома – это кропотливый труд большого количества специалистов – от архитекторов до инженеров и строителей. Омар Гургунаев с готовностью поделился своим видением того, как создается качественное и комфортное жилье, отвечающее потребностям современного человека.

По словам эксперта, люди покупают квартиру с планами на будущее. Именно поэтому современное жилье должно сочетать в себе не только визуальную привлекательность и удобство, но и максимальную функциональность. Квартиры должны отвечать потребностям времени с небольшим запасом на перспективу.

Важно помнить и об экономической составляющей проекта перед стартом строительства. Адаптироваться под специфику конкретного региона и индивидуальные запросы клиентов помогает система стандартизации опций.

– Орловский рынок недвижимости, характеризующийся скромной маржинальностью, чутко реагирует на любые колебания — будь то изменение цен на стройматериалы или объемов их поставок. Любое подобное волнение отражается на конечной стоимости квадратного метра, – поясняет операционный директор Объединенной домостроительной корпорации.

Эффективная стратегия – комплексное развитие целых микрорайонов. При грамотном подходе группа новостроек превращается в своеобразный «город будущего».

Например, в Орле такой локацией в ближайшем будущем станет территория комплексного развития, расположенная на месте бывшего завода «Мясокомбинат». Запланированный в микрорайоне проект призван преобразить облик города и создать комфортную среду для проживания.

ИА «Орелград»

фото: ГК «ОДСК»