Прокуратура требует устранить нарушения при ремонте гимназии №39

25.6.2025 | 11:51 Важное, Образование, Строительство

Представители надзорного ведомства после проверки заявили о риске – гимназия в Орле не сможет открыться 1 сентября.

Фото: прокуратура Орловской области

Ход капремонта в гимназии №39 и школе №15 лично проверил заместитель прокурора Орловской области Борис Непорожный. Вместе с ним на объекты выезжали представители мэрии Орла и регионального департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.
Сроки проведения работ в гимназии № 39 нарушены. Подрядчик ООО «Стройкомплект» не обеспечивает достаточные темпы работ на объекте. В связи с этим велики риски того, что школу просто не успеют сдать к началу учебного года, констатируют в прокуратуре.

Надзорное ведомство внесло руководителям заказчика и подрядной организации представления об устранении нарушений законодательства. Борис Непорожный добавил, что профильному департаменту и заказчику со своей стороны необходимо усилить контроль за ходом работ на объектах.

Отметим, что ранее по материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при проектировании работ по капитальному ремонту гимназии № 39 и школы № 15 в Орле. На увеличение сроков работ повлияла необходимость внесения изменений в документацию.

Что касается школы №15, то там работы ведут по намеченному графику. Завершить капремонт планируют в установленный срок. Ситуация с ремонтом общеобразовательных учреждений в Орле остается на контроле прокуратуры, заверили в надзорном органе.

ИА “Орелград”


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