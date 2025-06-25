Суд в Орле отправил жителя Волгоградской области в колонию за мошенничество

Мужчина обманул жителя Орла при покупке ноутбука.

Как установил суд, в октябре 2021 года ранее судимый житель Волгоградской области на площадке объявлений нашел предложение о продаже ноутбука. Он приехал к продавцу, осмотрел товар и сделал вид, что оплачивает покупку переводом через банковское приложение.

Однако, деньги на счет продавца так и не поступили. Злоумышленник скрылся с ноутбуком.

В отношении мужчины возбудили и расследовали уголовное дело о мошенничестве. Суд признал его виновным в совершении преступления.

С учетом позиции гособвинения и наличия у фигуранта судимости суд приговорил мужчину к лишению свободы на пять лет. Срок он проведет в колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»