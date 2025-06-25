Курьера мошенников осудили в Орле

Молодой человек отделался сравнительно мягким наказанием.

Железнодорожный районный суд города Орла рассмотрел дело о покушении на мошенничество, фигурантом которого стал местный житель. Детали процесса раскрыла пресс-служба суда. Сообщается, что в сентябре 2023 года подсудимый вступил в преступный сговор с тремя гражданами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства. Подельники тщательно соблюдали конспирацию, общались только через мессенджер. Подсудимый даже не знал настоящих имен других членов преступной группы.

Они были известны ему под никами, то есть под виртуальными именами «Карина», «Артем» и «Гамлет». Роли в преступной группе были заранее распределены. Преступники планировали похищать деньги у граждан, вводя их в заблуждение. Обман подельники брали на себя, а вот подсудимому они отвели роль курьера, который должен был забирать деньги у обманутых граждан и переводить их подельникам, оставляя себе часть в качестве вознаграждения.

«В конце сентября 2023 года «Карина», «Артем» и «Гамлет» ввели в заблуждение пожилую жительницу города Орла, позвонив ей на стационарный телефон и сообщив ложную информацию о том, что ее дочь находится в реанимации и что необходимо передать молодому человеку, который к ней сейчас приедет, 100 000 рублей на лечение дочери, – сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда. – Через некоторое время в подъезде дома, по месту ее проживания, потерпевшая передала курьеру денежные средства в сумме 100 000 рублей. При выходе из подъезда дома он был задержан сотрудниками полиции и не смог довести преступление до конца».

Именно поэтому курьера судили не за мошенничество, а за покушение на мошенничество. Отпираться он не стал, в судебном заседании вину признал полностью и в содеянном раскаялся. С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, данных о личности подсудимого и степени фактического участия и его роли в совершении группового преступления, суд назначил курьеру наказание в виде 460 часов обязательных работ. «При назначении наказания судом также были учтены обстоятельства, смягчающие наказание. Приговор не вступил в законную силу», – добавили в пресс-службе суда.

ИА “Орелград”