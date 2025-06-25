Вокалист группы COFFEESHOP Дмитрий Жвакин погиб на СВО

25.6.2025 | 14:40 СВО

Сообщения о гибели орловского музыканта подтвердила супруга Дмитрия Жвакина.

фото: Юлия Третьякова

Известно, что фронтмен орловской группы COFFEESHOP погиб в зоне СВО 10 июня. У него остались супруга и дети.

– Я понимаю, что многие из вас хотели бы помочь, но сейчас не то время и не те обстоятельства, чтобы обрывать мой телефон и писать бесконечные сообщения. Пожалуйста, дайте мне побыть наедине с моими детьми и моим горем, – цитирует супругу Дмитрия издание «Орловские новости».

Напомним, группа COFFEESHOP была создана в Орле в 1997 году. Уже в 1998 году музыканты играли в «Олимпийском» на одной сцене с группами «Агата Кристи», «Любэ» и “А-мега”.

Добавим, что Дмитрий Жвакин также работал в коллективах Mad dog, «Индиго» и «ФБР».

ИА «Орелград»


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