В Орле убежища разрешили передавать коммерсантам

Вступило в силу решение городского парламента.

Вступили в силу изменения, внесенные в положение «О порядке предоставления в безвозмездное пользование муниципального имущества» по решению Орловского городского Совета. Такое решение депутаты приняли на прошедшей сессии, рассмотрев проект, внесенный мэром. Сразу несколько пунктов указанного документа были изложены в новой редакции. В частности, парламентарии с подачи администрации города уточнили порядок передачи в безвозмездное пользование защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО).

Документ разрешает передавать их в безвозмездное пользование как коммерческим компаниям, так и некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, приносящую им доход. Также передать укрытие могут индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, но применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятым) либо осуществляющим профессиональную деятельность, приносящую доход на основании государственной регистрации или лицензии.

Право на безвозмездное пользование защитными сооружениями имеют также члены саморегулируемых организаций. Однако отметим, что положение распространяется на тех, кто является собственниками или пользователями зданий и территорий, в границах которых находятся защитные сооружения гражданской обороны, либо объектов, являющихся конструктивной частью защитного сооружения. В любом случае вопросы о передаче защитных сооружений будут решаться на уровне городских властей индивидуально.

Для рассмотрения вопроса о передаче ЗС ГО в безвозмездное пользование заявителю надо представить целый пакет документов, включая перечень его видов деятельности, наименование и объем товаров, произведенных или реализованных им в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, причем с указанием кодов видов продукции. Потребуется также приложить к заявлению бухгалтерский баланс либо другую информацию, предусмотренную законодательством о налогах и сборах. Кроме того, заявителю придется раскрыть властям данные о своих аффилированных лицах и бенефициарах, то есть о тех, кто входит с ним в одну группу.

«Основанием для рассмотрения вопроса о передаче ЗС ГО в безвозмездное пользование является письменное заявление хозяйствующего субъекта в администрацию города Орла, – подчеркнуто в документе. – Принятие решения Орловского городского Совета народных депутатов при первоначальном обращении и на новый срок не требуется». Заниматься решением данных вопросов будет управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла.

ИА “Орелград”