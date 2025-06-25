Мценск при профиците бюджета возьмет кредит

Деньги необходимы властям орловского райцентра на исполнение расходных обязательств.

Администрация города Мценска утвердила отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2025 года. По данным финансового управления, по доходам он исполнен в сумме 320,978 миллиона рублей, по кассовым расходам – в сумме 291,35 миллиона рублей. Таким образом, профицит местного бюджета за первые три месяца текущего года составил 29,628 миллиона рублей.

Финансовому управлению администрация города Мценска уже поручила подготовить и направить отчет в Мценский городской Совет народных депутатов и контрольно-счетную палату. Администраторам доходов бюджета города предписано принять исчерпывающие меры по обеспечению поступления в казну текущих платежей в полном объеме, а также меры по взысканию задолженности с неплательщиков и снижению недоимки. Получателям традиционно предписано принимать и исполнять финансовые обязательства в пределах бюджетных ассигнований.

Несмотря на достаточно большой профицит бюджета, администрация города Мценска чуть ранее распорядилась о привлечении кредитных ресурсов в кредитных организациях Российской Федерации, то есть о банковском займе. Принятие постановления продиктовано недостатком собственных доходов бюджета города Мценска, прогнозируемых в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов. Деньги местной мэрии потребовались на «обеспечение своевременного исполнения расходных обязательств в указанном периоде».

Кредит будет взят в рамках программы муниципальных внутренних заимствований города Мценска на 2025-2027 годы в сумме 20 миллионов рублей под процентную ставку не более 25,37 процента годовых со сроком погашения не более 365 дней с даты подписания кредитного договора. Финансовому управлению поручено предусмотреть в бюджете города Мценска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов кредитные денежные средства в качестве источника погашения дефицита бюджета.

ИА “Орелград”