В Орловской области выросло поголовье скота и птицы

Аграрии впервые за долгое время вышли в плюс по всем показателям.

По состоянию на 1 июня 2025 года стадо крупного рогатого скота сельскохозяйственных организаций Орловской области насчитывало 112,7 тысячи голов, или 102 процента к уровню на 1 июня 2024 года. В том числе в организациях на отчетную дату времени насчитывалось: коров – 32 тысячи голов (102,6 процента к 1 июня 2024 года), свиней – 1,406 миллиона голов (102 процента), овец – 3000 голов (121,8 процента), птицы – 2,043 миллиона голов (106,5 процента).

Впервые за долгое время в хозяйствах региона одновременно приросло поголовье крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней и птицы. Для сравнения, по состоянию на 1 мая 2025 года поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях региона по отношению к 1 мая 2024 года увеличилось на 3,7 тысячи голов, свиней – на 98,5 тысячи голов, овец – на 400 голов. При этом численность птицы тогда уменьшилась на 122,7 тысячи голов, или на 6,1 процента.

«За пять месяцев текущего года этой категорией сельхозтоваропроизводителей произведено 153,1 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), что составляет 112,2 процента к январю-маю 2024 года, 47,6 тысячи тонн молока (103,7 процента) и 6,2 миллиона штук яиц (103,3 процента), – информирует Орелстат. – Объемы производства скота и птицы на убой (в живом весе) выросли по следующим видам: свиней – на 20,6 процента, птицы – на 2,4 процента».

Сообщается также, что за пять месяцев текущего года в среднем от одной коровы в сельскохозяйственных организациях Орловской области было надоено 2955 килограммов молока, что на 126 килограммов выше прошлогоднего показателя. Самый высокий надой зафиксирован в Верховском районе, немного отстали от него аграрии Мценского, Сосковского, Хотынецкого, Урицкого, Ливенского и Свердловского районов.

Кроме того, в этом году в птицеводческих организациях региона в среднем от одной курицы-несушки получено 95 яиц, что на 2,2 процента превысило показатель аналогичного периода 2024 года. Статистики также подсчитали, что к началу мая 2025 года обеспеченность скота кормами в расчете на одну условную голову крупного скота в сельхозорганизациях, не относящихся к представителям малого предпринимательства, составила 2,8 центнера кормовых единиц, что на 23,2 процента ниже прошлогоднего значения.

ИА “Орелград”