Всероссийские Тургеневские чтения пройдут в Орле

Специалисты называют их “главным событием года”.

Как сообщает Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева, 26-27 июня в музее пройдут XXXII Тургеневские чтения, которые специалисты называют главным событием года. Ожидается, что в этой всероссийской акции примут участие известные тургеневеды, филологи, музейные работники, историки и краеведы. Они выступят с докладами и подискутируют. Кстати, главная тема чтений в этом году заявлена так: «Российское дворянство в творчестве И.С.Тургенева и его современников».

«На музейной площадке соберутся исследователи творчества Тургенева из разных уголков страны: Москвы и Петербурга, Твери и Брянска, Орла и Спасского, Ясной Поляны и музея-заповедника « Абрамцево», – сообщили в музее Тургенева. – На этот раз чтения пройдут с международным участием. На связь выйдет Лондон – выступит коллекционер, меценат, общественный деятель, потомок орловских дворян Галаховых князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский. Мы с нетерпением ждем приезда в Орел потомка рода Тургеневых со стороны дяди писателя Натальи Викторовны Чаурской».

С полной программой чтений можно ознакомиться на сайте музея. Первый день работы чтений откроется с презентации выставки «Честь обязывает! Российское дворянство на службе Отечества». Она уже открылась и проработает до 19 октября 2025 года. Многие экспонаты на этой выставке демонстрируются широкой публике впервые, недавно они были переданы в дар орловскому музею потомками семей Тургеневых и Сафоновых.

«Представленные на выставке материалы повествуют об истории нескольких дворянских фамилий из родственного и дружеского окружения выдающегося писателя Ивана Тургенева, – уточнили в музее. – Экспозиция начинается с комплекса документов о дворянах Тургеневых и Лутовиновых, их имениях и помещичьей жизни в XVIII-XIX столетиях. Материалы следующего раздела выставки посвящены широкому кругу общения Ивана Сергеевича – людям, формировавшим тогдашнюю Россию в литературном, научном, социально-культурном плане».

После презентации выставки начнется работа форума, программа достаточно насыщена. Так, в рамках чтений прозвучат доклады на такие темы, как «Н.М. Карамзин как образец дворянина-просветителя», «Свет родного языка в пространстве художественного текста И.С. Тургенева «Дворянское гнездо», «Художественная типология дворянских усадеб в произведениях И. С. Тургенева», «Крокет в Виндзоре»: Из новых разысканий о стихотворении И. С. Тургенева», «Григорий Вырубов. Его дружба с Тургеневым», «И.С. Тургенев в семье Полонских (новые материалы из архива поэта)», «Исторический портрет. Серебряный век» и многие другие. Второй день работы форума завершится пешеходной экскурсией «Дворянские гнезда вокруг Тургенева».

ИА “Орелград”