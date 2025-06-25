Обслуживание госдолга Орловской области обошлось в 106 миллионов

25.6.2025 | 8:30 Новости, Экономика

При этом отмечено первое за последние пять лет снижения уровня госдолга.

Фото: ИА «Орелград»

Как уже рассказывал «Орелград», Орловский облсовет народных депутатов провел публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета за 2024 год. Заключение Контрольно-счетной палаты Орловской области по главному финансовому документу за 2024 год представил председатель контрольного органа Константин Паршин. Он отметил, что базовая цель бюджетной политики Орловской области заключается в приоритетном исполнении всех социальных обязательств. В этом отношении в минувшем году она была достигнута, социально-значимые расходы профинансированы в полном объеме.

«Особое внимание контрольного органа традиционно направлено на оценку долговой устойчивости региона, – сообщили в Контрольно-счетной палате. – По результатам проведенного Минфином России мониторинга Орловская область в 2024 году отнесена к группе со средним уровнем долговой устойчивости. При этом Константином Паршиным особо отмечено, что в 2024 году впервые, начиная с 2019 года, установлено снижение размера государственного долга Орловской области на 2,9 процента. При этом уровень долговой нагрузки региона за истекший год снизился более чем на 9 процентных пунктов».

Согласно заключению Контрольно-счетной палаты Орловской области достоверность отчета об исполнении областного бюджета за 2024 год подтверждена, препятствий для его утверждения не установлено. Из отчета следует, что в целом в Орловской области на обслуживание государственного долга в 2024 году было направлено 106,596 миллиона рублей. Однако указанные расходы не превысили предельного объема расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга, установленного соответствующим региональным законом.

В рамках программ государственных внутренних и внешних заимствований Орловской области в 2024 году было привлечено 178,855 миллиона рублей бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов и погашено основной суммы задолженности на общую сумму 860,829 миллиона рублей. В результате государственный долг Орловской области по состоянию на 1 января 2025 года составил 23,166 миллиарда рублей и снизился за 2024 год на 681,974 миллиона рублей.

Структура государственного долга по состоянию на 1 января 2025 года включает в себя долговые обязательства по бюджетным кредитам, в том числе: бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог – 182,768 миллиона рублей; договорам займа по связанным кредитам правительств иностранных государств – 1,635 миллиарда рублей; кредитам, выданным для частичного покрытия дефицита бюджета – 1,376 миллиарда рублей; кредиту, выданному для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах региона – 1,943 миллиарда рублей.
Также в структуру долга входят кредиты, выданные правительством страны региону для погашения его банковских долговых обязательств – 15,673 миллиарда рублей, бюджетные кредиты на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов – 1,026 миллиарда рублей и бюджетные кредиты, выданные за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета (специальный казначейский кредит) – 1,328 миллиарда рублей.

Текущий объем государственного долга Орловской области не превышает верхнего предела, установленного законом об областном бюджете. Отношение объема государственного долга к общему годовому объему доходов региона (без учета объема безвозмездных поступлений) составляет 63 процента и соответствует ограничениям, установленным статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2025 год

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