Обслуживание госдолга Орловской области обошлось в 106 миллионов

При этом отмечено первое за последние пять лет снижения уровня госдолга.

Как уже рассказывал «Орелград», Орловский облсовет народных депутатов провел публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета за 2024 год. Заключение Контрольно-счетной палаты Орловской области по главному финансовому документу за 2024 год представил председатель контрольного органа Константин Паршин. Он отметил, что базовая цель бюджетной политики Орловской области заключается в приоритетном исполнении всех социальных обязательств. В этом отношении в минувшем году она была достигнута, социально-значимые расходы профинансированы в полном объеме.

«Особое внимание контрольного органа традиционно направлено на оценку долговой устойчивости региона, – сообщили в Контрольно-счетной палате. – По результатам проведенного Минфином России мониторинга Орловская область в 2024 году отнесена к группе со средним уровнем долговой устойчивости. При этом Константином Паршиным особо отмечено, что в 2024 году впервые, начиная с 2019 года, установлено снижение размера государственного долга Орловской области на 2,9 процента. При этом уровень долговой нагрузки региона за истекший год снизился более чем на 9 процентных пунктов».

Согласно заключению Контрольно-счетной палаты Орловской области достоверность отчета об исполнении областного бюджета за 2024 год подтверждена, препятствий для его утверждения не установлено. Из отчета следует, что в целом в Орловской области на обслуживание государственного долга в 2024 году было направлено 106,596 миллиона рублей. Однако указанные расходы не превысили предельного объема расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга, установленного соответствующим региональным законом.

В рамках программ государственных внутренних и внешних заимствований Орловской области в 2024 году было привлечено 178,855 миллиона рублей бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов и погашено основной суммы задолженности на общую сумму 860,829 миллиона рублей. В результате государственный долг Орловской области по состоянию на 1 января 2025 года составил 23,166 миллиарда рублей и снизился за 2024 год на 681,974 миллиона рублей.

Структура государственного долга по состоянию на 1 января 2025 года включает в себя долговые обязательства по бюджетным кредитам, в том числе: бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог – 182,768 миллиона рублей; договорам займа по связанным кредитам правительств иностранных государств – 1,635 миллиарда рублей; кредитам, выданным для частичного покрытия дефицита бюджета – 1,376 миллиарда рублей; кредиту, выданному для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах региона – 1,943 миллиарда рублей.

Также в структуру долга входят кредиты, выданные правительством страны региону для погашения его банковских долговых обязательств – 15,673 миллиарда рублей, бюджетные кредиты на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов – 1,026 миллиарда рублей и бюджетные кредиты, выданные за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета (специальный казначейский кредит) – 1,328 миллиарда рублей.

Текущий объем государственного долга Орловской области не превышает верхнего предела, установленного законом об областном бюджете. Отношение объема государственного долга к общему годовому объему доходов региона (без учета объема безвозмездных поступлений) составляет 63 процента и соответствует ограничениям, установленным статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

ИА “Орелград”