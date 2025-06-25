В Орловской области дадут бой экстремизму

Утвержден план деятельности по профилактике экстремизма и терроризма на территории региона.

План организации деятельности по профилактике экстремизма и терроризма на территории Орловской области утвержден по итогам заседания оперативного штаба по предотвращению угроз возникновения и распространения сепаратизма, национализма, массовых беспорядков и совершения преступлений экстремисткой направленности и оперативному реагированию на такие угрозы. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Андрея Клычкова.

«Главной темой повестки стал вопрос о мерах по повышению эффективности профилактической работы в местах проживания, трудовой деятельности и массового пребывания иностранных граждан, прибывших из стран Центрально-Азиатского региона, – уточняет пресс-служба губернатора. – Также участники заседания обсудили вопросы, касающиеся анализа и профилактики распространения сепаратистских, ультранационалистических настроений на территории Орловской области в среде граждан, прибывших из республик Северо-Кавказского федерального округа».

В свою очередь глава региона Андрей Клычков подчеркнул, что ключевое внимание уделяется профилактической работе. Так, за пять месяцев 2025 года в рамках противодействия идеологии терроризма и экстремизма сотрудниками ЦПЭ УМВД России по Орловской области было проведено 37 профилактических мероприятий с молодежной аудиторией. По данным УМВД, ежедневно проводится мониторинг наиболее популярных новостных и информационно-аналитических ресурсов, электронных журналов и газет для получения информации о потенциальных экстремистских угрозах в регионе.

«Представителями силовых ведомств в первом полугодии 2025 года проведены широкомасштабные рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение криминализации представителей этнической среды. Важно продолжить эту системную работу, чтобы единым фронтом противостоять любым проявлениям экстремизма и национальной розни», – подчеркнул Андрей Клычков.

ИА “Орелград”